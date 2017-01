Bologna, Burger King soppianta MacDonald’s

Burger King apre un nuovo ristorante nella Stazione di Bologna Centrale, che segna la prima conversione in Italia di un locale McDonald’s in, appunto, Burger King. “Un’operazione mai avvenuta prima e che non sarà la sola – spiega una nota di Burger King -: a breve, infatti, anche i fast food della catena del Big Mac oggi presenti nelle stazioni di Napoli Centrale e Verona Porta Nuova, diventeranno ristoranti Burger King. Queste tre importantissime sedi fanno capo allo stesso licenziatario che, dopo 20 anni con la passata gestione, ha scelto di non rinnovare il vecchio contratto e di passare a Burger King”. Il ristorante, collocato nel piazzale, manterrà la stessa superficie distribuita su due piani, i 30 dipendenti precedenti e sarà provvisto di wi-fi gratuito per i clienti. La notizia è stata diffusa dall’Ansa.

