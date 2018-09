Boccia apre al governo

Al via oggi e domani Farete, la due giorni organizzata da Confindustria Emilia Centro come vetrina per le imprese del territorio, aperta dall’assemblea pubblica dell’associazione degli industriali emiliani. Una giornata segnata positivamente della grande apertura che il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha fatto al Governo dopo l’intervista uscita questa mattina sul Sole 24 ore, rilasciata dal vicepremier Matteo Salvini, che impegna il Governo nelle riforme fiscali più attese ma soprattutto al rispetto dei parametri europei. Parole che cambiano tutto, come dice lo stesso Boccia. Tanti gli imprenditori e le cariche istituzionali presenti a Farete, dal senatore Pierferdinando Casini, al Presidente della Regione , Stefano Bonaccini. Ospiti anche l’Arcivescovo metropolita, Monsignor Zuppi e il rettore dell’Alma Mater Ubertini, oltre al sindaco Virginio Merola che ha ribadito in maniera molto decisa la linea sulla ristrutturazione del Dall’Ara, con il Comune che investirà 30 milioni.

