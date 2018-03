BMR sbarca in Iran

BMR si prepara alla spedizione del primo impianto di fine linea per grandi formati in Iran presso Rock Sanat, azienda del gruppo Mah Ceram, che ha deciso di essere pioniera nell’investimento di nuove tecnologie verso la tendenza delle grandi lastre.

L’azienda di Scandiano, infatti, da oltre 20 anni lavora con il Gruppo MAH CERAM – Rock Sanat per sviluppare linee produttive sempre all’avanguardia, in grado di rispondere alle richieste del settore in Medioriente, ed ha affiancato l’azienda nel nuovo processo evolutivo verso i grandi formati.

Nello specifico, BMR ha fornito: 1 linea di lappatura-trattamento-taglio e squadratura per lastre fino a 1600×3200 mm e 1 linea di taglio-squadratura e profilatura per sottomultipli, pezzi speciali e spessori maggiorati.