Biologico, è iniziata Sana

E’ stato il Vice Ministro Andrea Olivero, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a inaugurare oggi la 29° edizione del SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale organizzato da Bologna Fiere, e che continua fino all’11 settembre.

Il biologico continua a rappresentare una leva di sviluppo per l’agricoltura e la sostenibilità delle produzioni e gli ultimi dati confermano il forte trend di crescita anche nel 2016.

“È importante sottolineare – afferma il Vice Ministro Andrea Olivero – la positiva performance del settore biologico anche nello scorso anno. Un aumento di superfici e operatori del 20% testimonia come questo settore sia rilevante per una fetta consistente di aziende agricole e ne rappresenti una scelta consapevole in favore dell’ambiente. Le azioni messe in campo dal Governo hanno riconosciuto la validità del modello e sono stati predisposti gli strumenti necessari a indirizzarne la crescita. Il piano strategico, la legge quadro sul bio, l’introduzione delle mense biologiche certificate, il rafforzamento delle norme che regolano il sistema dei controlli fanno parte di un unico disegno volto ad accompagnare la crescita virtuosa dell’intero sistema. Anche sul fronte europeo la nostra azione si è concentrata per mantenere alti gli standard richiesti ai prodotti biologici, in difesa dei produttori e dei consumatori”.

Attualmente in Italia la superficie ad agricoltura biologica è di 1.795.650 ettari (+20.3% rispetto al 2015). Gli operatori 72.154 (+20% rispetto al 2015).