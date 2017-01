Bim e l’edilizia con ceramica smart

Il prossimo Mercoledì, 18 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, si terrà il convegno BIM PER UNA EDILIZIA EVOLUTA: I PRODOTTI CERAMICI DIVENTANO SMART, presso la sede di Confindustria Ceramica a Sassuolo.

Il convegno, organizzato dalla Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi e promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena (2 CFP previsti), avrà lo scopo di illustrare le infinite potenzialità della digitalizzazione del processo nel comparto delle costruzioni, individuando le opportunità da cogliere da parte sia delle imprese del settore ceramico che dei progettisti. L’approccio integrato, trasparente e circolare condurrà l’industria dei materiali da costruzione ad innalzare ulteriormente l’affidabilità del mercato con un’offerta di prodotti di qualità, garantita da requisiti prestazionali certi e durevoli nel tempo, individuabili da informazioni tecniche rapidamente accessibili e la cui conformità sarà facilmente verificabile, proprio grazie alle tecnologie digitali. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero il nuovo «Codice Appalti», è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese l’uso della modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM). Tocca ora agli operatori del settore cogliere questa grande opportunità di innovarsi, attraverso modelli collaborativi e interoperabili, capaci di sostenere concretamente il rilancio delle costruzioni sia per i benefici dimostrati in termini risparmio di tempi e costi, sia per l’effettiva rispondenza e soddisfazione colta dalla committenza. A supporto di tali riflessioni sono stati invitati ad intervenire alcuni tra i maggiori esperti in tema di Building Information Modeling (BIM):

Angelo Ciribini (Università degli Studi di Brescia) introdurrà il BIM e il contesto normativo internazionale di riferimento, analizzando anche il Building Information Management (oltre al Modeling), per il rafforzamento della gestione strategica della fornitura, capace di innescare un reticolo di rapporti tra i micro e i macro operatori che il prof. Ciribini ritiene indispensabile anche per il superamento dell’interminabile crisi delle costruzioni.

Alberto Pavan (Politecnico di Milano) presenterà lo stato d’avanzamento della norma UNI 11337, il risultato del programma di Innovazione industriale INNOVance ed in particolare le schede informative di prodotto: “Con l’approvazione delle prime parti della norma UNI, l’Italia si dota di una guida organica e condivisa sulla digitalizzazione del settore costruzioni e rafforza il suo ruolo ai tavoli normativi internazionali (ISO) ed europei (CEN)”.

