Bilancio Nordiconad

Nordiconad, una delle otto cooperative di commercianti che fa parte del sistema Conad, chiude il 2017 con un fatturato di 1,63 miliardi (in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente), di cui 921,4 milioni realizzati nelle province di Modena, Bologna e Ferrara (+2,3%), dove opera con 348 punti vendita e 2.514 persone occupate nella rete di vendita. L’utile consolidato ha raggiunto i 29,6 milioni di euro. Presentato anche il piano di sviluppo per i prossimi due anni: prevede ristrutturazioni e nuove aperture a Bologna per 3.450 mq di superficie di vendita, tra cui un Sapori&Dintorni di 650 mq di area di vendita più 300 mq di ristorazione in via Indipendenza con un investimento di 3,2 milioni. Oltre che in Emilia, Nordiconad è presente anche in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e Trentino-Alto Adige.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet