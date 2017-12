Il bilancio di Legacoop Estense

217 cooperative associate, circa 550mila soci e oltre 30mila occupati, in aumento del 3% rispetto al 2015. Legacoop Estense presenta un bilancio sullo stato di salute delle sue associate nei territori di Modena e Ferrara. In crescita la componente femminile e i giovani.

Il presidente Benini ricorda poi il lavoro fatto e da fare a livello nazionale e territoriale per contrastare il dilagante fenomeno delle false cooperative. Soprattutto nel territorio modenese l’allerta sulle cooperative spurie è molto alta, visti i numerosi casi emersi dalla cronaca. Legacoop si augura che la proposta di legge presentata in Parlamento possa essere approvata entro la fine della legislatura: una proposta che prevede la cancellazione delle cooperative spurie dall’albo delle cooperative.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet