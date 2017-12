Il bilancio del Motorshow

Si è chiusa l’edizione 2017 del Motorshow, che conferma il trend di crescita degli ultimi anni: 280 mila visitatori, il 20% in piu’ rispetto all’edizione 2016. Numeri in aumento dunque che se da un lato sono ancora lontanissimi dai fasti delle edizioni di fine anni 90, quando ci si avvicinava spesso al milione e mezzo di visitatori , dall’altro fanno ben sperare per la rinascita del grande evento automobilistico che si svolge a Bologna da oltre 40 anni. L’auto continua ad essere nel nostro paese il mezzo di trasporto per eccellenza e la sua evoluzione tecnologica, inutile negarlo, affascina e conquista. E così pian piano sono tornate anche le case automobilistiche che negli ultimi tempi avevano abbandonato la manifestazione: 370 espositori su una superficie di 80mila metri quadri.

