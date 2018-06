Bilancio Abitcoop

Un valore della produzione superiore a 15 milioni di euro, prodotto per lo più attraverso l’assegnazione in proprietà ai soci di 61 alloggi, e un utile di 733 mila 778 euro; lavori avviati per la realizzazione di 25 alloggi, e 60 alloggi consegnati ai soci, di cui 14 in godimento e 46 in proprietà. Sono questi i dati centrali del Bilancio di esercizio 2017 di Abitcoop, principale cooperativa di abitanti della Provincia di Modena con oltre 19 mila soci.

“Considerato l’andamento del settore immobiliare in Italia – ha dichiarato il Presidente Lauro Lugli in occasione dell’Assemblea dei Soci tenutasi nei giorni scorsi – valutiamo il risultato raggiunto nel 2017 decisamente positivo. Siamo cresciuti sia in termini economici sia sotto il profilo dell’attività, e il potenziamento delle attività di servizio – in particolare sul fronte del recupero edilizio e della riqualificazione energetica – sta già dando i primi riscontri. Crediamo che quella intrapresa sia la strada giusta.”

Dal punto di vista patrimoniale la Cooperativa si è ulteriormente rafforzata, potendo contare su un patrimonio netto di oltre 53,5 milioni di Euro (53.623.480).

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet