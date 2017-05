Barilla rinnova contratto in Puglia

Un prezzo minimo stabilito di 280 euro a tonnellata e la garanzia della qualità e della sostenibilità ambientale del grano duro italiano, sono i principali vantaggi che derivano dai nuovi contratti nazionali di coltivazione, per la prima volta triennali (2017-2019), siglati oggi tra Barilla e gli agricoltori pugliesi nello stabilimento di Foggia, il secondo in Italia per capacità produttiva dopo quello della casa madre in provincia di Parma. L’accordo riguarda le varietà di grano Aureo 100% italiano, con cui si produce la pasta Voiello, e il grano Svevo. I nuovi contratti triennali prevedono, è stato sottolineato, un sensibile aumento dei volumi: nei prossimi tre anni, infatti, il Gruppo di Parma si è impegnato ad acquistare dagli agricoltori della regione Puglia più di 140mila tonnellate di grano duro. Dei volumi che saranno acquistati da Barilla con il nuovo accordo pluriennale, 68mila tonnellate sono di grano Aureo (+35% rispetto al 2016) e 70mila tonnellate di Svevo. Nel corso della presentazione, è stato ricordato che grazie ai contratti di filiera stipulati da Barilla con gli agricoltori locali, in dieci anni gli ettari coltivati a grano duro in Puglia sono passati da poche centinaia a 17mila; e che prima dell’avvento dei contratti di coltivazione, il prezzo di acquisto del grano duro aveva toccato anche i 150 euro a tonnellata. L’accordo siglato a Foggia rientra nell’ambito dei contratti di coltivazione triennali stipulati con gli agricoltori italiani da Barilla che prevede l’acquisto, nei prossimi tre anni, di 900mila tonnellate di grano duro. Di queste, entro il 2019, 280mila tonnellate saranno lavorate secondo i metodi innovativi del progetto ‘grano duro sostenibile’, con un incremento del 40% rispetto al 2016 (197mila tonnellate). Le principali regioni coinvolte sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia. I vantaggi per le cinquemila imprese agricole coinvolte in tutta Italia, oltre all’aumento della propria redditività di circa il 25% rispetto ai contratti standard, riguardano che la possibilità di accedere accedere ai finanziamenti del Mipaaf (Ministero per le politiche agricole e forestali) per un importo stanziato di dieci milioni di euro. (ANSA).

