Barilla, accordo con stabilimento di Marcianise

E’ stato presentato, oggi a Marcianise (Caserta), nello stabilimento della Barilla,

dove si produce la pasta Voiello, l’accordo siglato dalla multinazionale di Parma con gli agricoltori italiani per l’acquisto di 900mila tonnellate di grano duro per la produzione dei vari tipi di pasta. L’intesa, che per la prima volta avrà durata pluriennale – durerà tre anni dal 2017 al 2019 – e vede come partner della Barilla 65mila aziende del Paese per un indotto indiretto di quasi 200mila lavoratori, ruota attorno, in particolare, all’acquisto del grano duro di tipo Aureo, prodotto di alta qualità e di livello proteico elevato – pari al 15,5% – con cui si realizza la totalità delle tipologie di pasta Voiello, vanto della gastronomia campana. L’accordo premia gli agricoltori del Centro-sud, quelli di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, che in tre anni dovranno produrre 210mila tonnellate di grano duro, tra Aureo (130.000 tonnellate) e Svevo (80 mila tonnellate), per un investimento

totale da parte di Barilla di circa 62 milioni di euro; per le aziende la remunerazione sarà elevata, pari a 270 euro a tonnellata come prezzo minimo di vendita rispetto ai 150 euro di

qualche anno fa. “La Campania – ha spiegato il responsabile del Settore Acquisti del Gruppo Barilla Luigi Ganazzoli – è la Regione in cui i contratti di coltivazione del grano duro hanno avuto lo sviluppo più significativo: nel nuovo accordo i volumi di

acquisto del grano Aureo da parte di Barilla sono infatti aumentati del +30% (33.000 tonnellate) rispetto al 2016. La durata triennale dei contratti permette poi alle aziende di programmare e crescere”.

