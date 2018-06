Bankitalia, l’Emilia Romagna continua a crescere

L’Emilia-Romagna nel 2017 continua a crescere con un ritorno ai livelli pre-crisi atteso già dal 2018. Lo dice il rapporto di Banca d’Italia sull’economia regionale. Il Pil lo scorso anno è salito dell’1,7% (in Italia dell’1,5%) e, secondo le stime Prometeia, quest’anno dovrebbe farlo dell’1,8% (l’1,5% in Italia). Merito in gran parte delle imprese con un miglioramento diffuso per tutti i settori, soprattutto metalmeccanica. Fondamentale l’export: nel 2017 la regione ha esportato quanto l’intera Finlandia raggiungendo lo 0,42% del mercato mondiale. “Quello passato – ha detto il direttore della sede di Bologna, Francesco Trimarchi – è stato il migliore anno degli ultimi 10. Lo stato di salute delle imprese è migliorato ed è già ai livelli pre-crisi. La marea di prestiti deteriorati cresciuti fino al 2016, finalmente ha iniziato ad abbassarsi. E le aspettative degli imprenditori sono buone con attese di crescita per fatturato e investimenti. Ora dobbiamo fare di tutto perché questo prosegua”.

