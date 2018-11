Bankitalia: l’Emilia Romagna ancora in crescita

Un’economia regionale che continua a crescere, grazie all’andamento positivo di investimenti ed esportazioni, malgrado alcuni segnali di rallentamento. E’ quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale sul primo semestre dell’anno stilato dalla sede bolognese della Banca d’Italia. Un rapporto che evidenzia un incremento della produzione industriale, delle esportazioni e dei prestiti bancari a imprese e famiglie e, sul fronte del lavoro, una crescita degli occupati e un calo della disoccupazione. Secondo i dati dell’istituto – che stima un Pil in progresso dell’1,4% a fine 2018 – nella prima metà dell’anno la produzione industriale è cresciuta del 2,6% – seppure con minore vigore rispetto al +3% registrato nel giugno del 2017 -: la crescita è stata più sostenuta per le imprese di maggiore dimensione e nei settori della meccanica e del trattamento dei metalli. Gli ordini sono aumentati del 2,3% cento, trainati dalla meccanica. Dopo anni difficili è tornato a aumentare il valore della produzione nelle costruzioni e si è rafforzato il recupero delle compravendite di abitazioni anche se questo andamento non si è ancora riflesso sui prezzi degli immobili. In crescita anche se in misura più contenuta rispetto al 2017 il settore dei servizi con una decelerazione nel turismo e nei trasporti e una riduzione delle vendite al dettaglio anche nella grande distribuzione. In crescita le esportazioni, salite del 5,9% – contro il +6,7% riportato a giugno del 2017 – ben oltre il +3,7% nazionale. Guardando al fronte del lavoro il tasso di disoccupazione è diminuito al 6,2% – era al 6,5% a giugno 2017 – mentre gli occupati sono aumentati dell’1% raggiungendo valori elevati nel confronto storico con quasi 2 milioni di lavoratori. Il tasso di occupazione è salito al 69,4 per cento, dal 68,6 del 2017. Secondo la Banca d’Italia l’espansione è stata più intensa per gli uomini e ha riguardato anche le classi di età più giovani. Il numero di lavoratori è cresciuto nell’industria e, in misura più contenuta, nei servizi. Nel lavoro dipendente si segnalano in crescita sia le nuove posizioni a tempo indeterminato sia quelle a termine: per queste ultime è emerso un rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo Bankitalia, questa fase espansiva dovrebbe protrarsi anche nella seconda parte dell’anno. Quanto al comparto del credito bancario quello rivolto al settore privato non finanziario ha continuato a espandersi grazie all’andamento dei prestiti alle famiglie (+2,8%) mentre i prestiti alle imprese sono rimasti sostanzialmente stabili con un incremento dello 0,2%. In crescita anche i depositi bancari di imprese e famiglie: a giugno sono cresciuti del 6,7% sui dodici mesi. In particolare i depositi delle imprese sono aumentati del 12,8% quelli delle famiglie del 4,3%. Volgendo lo sguardo al futuro, in base ai risultati delle indagini autunnali condotte dalla Banca d’Italia, le imprese della regione si attendono, per i prossimi mesi, la prosecuzione dell’espansione a ritmi contenuti, analoghi a quelli attuali. In attesa di maggiore chiarezza sulla situazione economica internazionale e del Paese. “C’è incertezza – è stato spiegato alla conferenza stampa di presentazione del rapporto -: lo spread elevato è un problema per l’economia italiana nel suo complesso e quindi anche per quella dell’Emilia-Romagna. La situazione è talmente in evoluzione – è la chiosa – che un quadro più netto si potrà avere” nel corso dei mesi.

