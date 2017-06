Bankitalia intervistata dagli studenti

Per la prima volta a fare le domande al referente della Banca d’Italia sulla relazione del governatore Visco sono stati gli studenti del Cefin, il centro studi su economia e finanza dell’Università di Modena e Reggio Emilia in un incontro organizzato e promosso da Bper per meglio comprendere la situazione italiana, alle prese con le incertezze della politica e una ripresa ancora fiacca.

A trainare la ripresa, come ha sottolineato Visco devono essere soprattutto gli investimenti delle imprese verso l’innovazione. E il sistema bancario è pronto a fare la sua parte.

