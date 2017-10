Bando per Pmi, incontri

Dalla Regione Emilia Romagna un bando per 2 milioni e 400mila euro destinati a sostenere i progetti di ricerca e innovazione delle Piccole e Medie Imprese. Il bando apre il 16 ottobre e le domande dovranno essere inviate entro il 31. Per i progetti che saranno accolti, è previsto il finanziamento del 50% delle spese sostenute dalle imprese.

Fondazione Democenter organizza una serie d’incontri nel modenese dedicati proprio all’approfondimento di tematiche, tempi e modalità di accesso al bando offerto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il primo appuntamento domani, giovedì 5 ottobre, alle 17.00 a Mirandola, presso la sede TPM, in Via 29 Maggio 6. Si presenteranno anche i laboratori del Tecnopolo che, come previsto dal bando, potranno essere interlocutori diretti nella definizione dei progetti di innovazione.

Secondo appuntamento venerdì 6 ottobre, sempre alle 17.00, ma a Modena, presso la sede del Tecnopolo in Via Vivarelli 2, all’interno del campus di ingegneria. Oltre alla illustrazione del bando, si presenterà il FabLab di via Attiraglio e un recente progetto di innovazione seguito da Democenter per un’importante industria modenese.

Martedì 10 ottobre, alle 17.00, sarà la volta di Carpi, presso il Palazzo della Pieve, in Piazzale Re Astolfo: l’incontro riguarderà imprese e associazioni di categoria. Infine, l’ultimo appuntamento di presentazione del bando regionale per le Piccole e Medie imprese, mercoledì 11 ottobre, ancora alle 17.00, a Vignola. Nella Sala dei Grassoni della Rocca, messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, saranno di scena le startup, altro soggetto potenziale protagonista dei progetti di innovazione.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a imprese e cittadini.

