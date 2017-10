Aviaria nel ferrarese, abbattimento di 850mila galline

Abbattimento per 850.000 galline ovaiole a seguito di un focolaio di influenza aviaria che ha colpito alcuni esemplari all’interno di una azienda agricola – la Fiorin – a Codigoro, nel Ferrarese. E’ quanto riportato dai media locali, e ripreso dall’Ansa, secondo cui, ieri, il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, ha firmato l’ordinanza. Il provvedimento, viene spiegato, muove dalla positività per il virus influenzale tipo A sottotipo H5N8 registrata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L’operazione, visto l’alto numero di capi da abbattere, potrebbe protrarsi a lungo; sarà effettuato da una ditta specializzata e le carcasse saranno portate in un inceneritore di Parma. All’abbattimento degli esemplari seguirà la distruzione o il trattamento di tutti i materiali e i rifiuti potenzialmente contaminati; la disinfezione dei locali, delle zone circostanti e dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali. Divieto, infine, di ripopolamento con nuovi volatili prima di trenta giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

