Aviaria, focolaio nel parmense

Un focolaio di aviaria è stato individuato in un allevamento di tacchini a Sorbolo, in provincia di Parma. Per evitare ogni possibile rischio di diffusione del virus, è stato disposto, con ordinanza del sindaco, il sequestro dell’allevamento e l’abbattimento – a partire da domani, venerdì 4 agosto – degli animali.

Intanto, è già alla firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’ordinanza che dispone l’istituzione delle zone di protezione (ZP) nel raggio di tre chilometri dall’allevamento e di zone di sorveglianza (ZS) a 10 chilometri, e l’adozione di una serie di misure. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, non vi è alcun rischio collegato al consumo di carni avicole.

Tutto è partito da un improvviso aumento della mortalità tra gli animali dell’allevamento, dove sono presenti 24.000 tacchini. Il Servizio veterinario dell’Azienda Usl di Parma è intervenuto tempestivamente: sono stati effettuati gli accertamenti clinici e gli esami di laboratorio previsti, e il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha confermato che si tratta del virus dell’influenza aviaria.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet