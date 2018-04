Auto ibride: i costi di manutenzione sono proibitivi?

Acquistare un’auto ibrida significa sostenere una spesa iniziale con la prospettiva che nel lungo periodo si vada a risparmiare sul costo del carburante. Ma è vero che i costi di manutenzione rendono inutile l’investimento?

Per trovare una risposta a questa domanda è necessario sapere che le auto ibride sono alimentate non da un singolo motore, bensì da due motori: uno elettrico e uno termico. Il propulsore a combustione interna serve a supporto del motore elettrico, che ha il grande vantaggio di essere efficiente nei costi e rispettoso dell’ambiente.

Entrambi i motori richiedono manutenzione, la cui frequenza ed entità dipendono dal tipo di tecnologia ibrida impiegata. Le auto ibride possono essere di tre tipi: Ibrida full, Ibrida plug-in e Ibrida mild. Le differenze risiedono nella grandezza della batteria del motore elettrico (maggiore nelle plug-in) e nella capacità della batteria di ricaricarsi con l’energia in rilascio (ibride full). Le ibride mild utilizzano invece il motore elettrico in modo molto limitato, durante la messa in moto e la marcia a velocità molto basse.

Per i primi due tipi di ibride è il motore elettrico a fare gran parte del lavoro, riducendo l’usura a cui viene normalmente sottoposto il motore termico. Nel caso delle ibride mild, invece, il motore termico viene sostituito dalla variante ecologica solo per un tempo limitato richiedendo, quindi, una manutenzione simile a quella di un’auto tradizionale.

È facile quindi immaginare come per le ibride full e per quelle plug-in sia il motore elettrico a richiedere la manutenzione maggiore. Un’usura molto limitata rispetto alla versione termica, e sono le batterie a richiedere gli interventi maggiori. Nonostante la vita media prevista dovrebbe coincidere con il ciclo di vita medio della vettura, per il cambio di batterie si va incontro a una spesa minima di 3.000 Euro.

Anche tenendo conto delle spese extra per la manutenzione delle batterie, il costo totale di un’auto ibrida non supera quello delle auto alimentate a motore termico: un’auto ibrida richiede spese sempre inferiori per il carburante. Se siete intenzionati ad acquistare un’auto ibrida, è probabile che vogliate liberarvi della vostra vecchia auto tradizionale dopo aver calcolato le spese per la manutenzione di entrambe. Per completare il vostro calcolo potete scoprire la valutazione della vostra auto usata con alimentazione termica grazie ai numerosi servizi presenti online e passare anche voi alla rivoluzione ibrida.

