Un braccialetto per trovare i bambini sulla spiaggia o le piste da sci o eliminare i fastidiosi fili con i quali colleghiamo il nostro pc alla corrente elettrica? È possibile, grazie alle idee innovative delle start up modenesi. Modena è sesta provincia italiana quanto a start up innovative e seconda in tutta l’Emilia Romagna. Fare start up in Emilia Romagna si può, eccome. Non a caso è il titolo scelto per la tappa modenese di Panorama d’Italia, il viaggio che il newsmagazine Panorama sta svolgendo per raccontare le eccellenze del territorio.