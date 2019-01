Aumenta la richiesta di credito dalle imprese

Dopo un 2017 che si era caratterizzato per una contrazione del -2,5% del numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane, nel 2018 si è assistito ad una inversione di tendenza che ha riportato il comparto a segnare una seppur lieve crescita, pari a +0,9%.

Nello specifico, a differenza dei precedenti trimestri che avevano visto un ripiegamento delle richieste, l’ultimo trimestre dell’anno appena concluso ha fatto registrare un incremento del +4,1% ascrivibile totalmente alla buona performance delle società di capitali (+6,0%) in grado di compensare il trend negativo delle imprese individuali (-1,2%, rispetto allo stesso trimestre del 2017).

Queste le principali evidenze delle elaborazioni effettuate da CRIF sulla base del patrimonio informativo di EURISC – il Sistema di Informazioni Creditizie che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie, di cui oltre 9 milioni riconducibili a imprese.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, nel 2018 il numero di richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti da parte delle imprese è cresciuto del +6,0% rispetto all’anno precedente, con una variazione decisamente superiore a quella nazionale. Entrando nel dettaglio, l’analisi mostra un andamento positivo delle richieste sia per le società di capitali (che fanno segnare un +7,7%) che per le imprese individuali (+3,0%).

Considerando il volume complessivo delle richieste in termini assoluti, la regione si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale, come già anche nell’anno precedente, alle spalle solamente della Lombardia.

A livello provinciale tutte le province si sono caratterizzate per una dinamica in crescita, con gli incrementi più accentuati rilevati a Ferrara e Rimini, rispettivamente pari a +17,6% e +10,9%, seguite da Piacenza, con +9,3%, e Parma, con 7,5%. Bologna, invece, si assesta poco al di sopra della rilevazione del 2017, con un contenuto +0,3%.

