Ats acquisisce Comecer

La società canadese Ats Automation Tooling Systems, società quotata a Toronto con una capitalizzazione d 1,9 miliardi di dollari, investe in Comecer, azienda di Castelbolognese (Ravenna) leader mondiale nella progettazione e realizzazione di apparecchiature e sistemi di isolamento destinati all’industria farmaceutica e alla medicina nucleare e rigenerativa. Una realtà da 67 milioni di euro di fatturato, 320 dipendenti tra ricercatori e tecnici specializzati, che da oggi si apre ancora di più al mercato internazionale. L’accordo vede Ats acquisire il 100% della realtà ravennate, le cui quote societarie finora appartenevano per il 55% alla famiglia Zanelli e per il 45% al fondo Principia III. Il cuore dell’azienda resterà a Castelbolognese, con lo stesso team manageriale e nuovi investimenti all’orizzonte, anche sul fronte occupazionale. Per il 2019 l’azienda aveva previsto di assumere venti persone in più, ora il numero è destinato a crescere. La società canadese, specializzata in sistemi automatici industriali per diversi settori, in particolare quello farmaceutico, “cercava un realtà con le nostre competenze – spiega l’ad Alessia Zanelli, che resterà alla guida dell’azienda – Copriamo una parte di produzione che Ats non ha, ad esempio a loro mancava l’isolation technology”, le tecnologie necessarie alla produzione, gestione e trattamento di sostanze che necessitano di particolari cautele. La tecnologia di Comecer è utilizzata in ospedali, università, istituti di ricerca, società farmaceutiche e grandi gruppi industriali di tutto il mondo. L’export dell’azienda, che commercializza in un centinaio di Paesi, vale circa l’80% del fatturato.

