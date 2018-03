Associazione Nautica Italiana annuncia nuovi soci

Sale a quota 107 il numero dei soci Nautica Italiana, l’associazione affiliata ad Altagamma che

riunisce l’eccellenza del comparto nautico nazionale. L’associazione ha annunciato l’ingresso di 4 nuove aziende: Glomex, Hot Lab, Bertazzoni Ascensori e SeaMuster. Nata nel 1974, la Bertazzoni Ascensori produce, vende e installa elevatori e scale mobili per yacht. La Glomex, fondata nel 1984, è leader nella produzione di antenne specifiche per il settore nautico. Hot Lab è specializzata nel campo dello yacht design- SeaMuster è una piattaforma globale che crea relazioni B2B, progettata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta nell’industria nautica.

“L’ingresso di nuovi soci conferma la validità del progetto Nautica Italiana – ha dichiarato il presidente Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana – Riteniamo di poter rappresentare una voce in grado di far risuonare il peso e il prestigio dell’industria nautica italiana nel mondo”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet