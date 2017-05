Assicoop Modena&Ferrara, bilancio positivo

Si terrà domani pomeriggio dalle 16 al Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, il 7° Meeting di Assicoop Modena&Ferrara – aderente a Legacoop Estense – in occasione del quale saranno presentati i risultati dell’esercizio 2016, che confermano una leadership sul territorio conquistata nel tempo: “ In un mercato sempre più competitivo, e in un contesto territoriale tormentato dagli effetti della crisi – dichiara Milo Pacchioni, Presidente di Assicoop Modena&Ferrara – abbiamo centrato tutti gli obiettivi commerciali e fatto segnare ottimi risultati economici, a testimonianza dell’impegno e della capacità espressa da tutte le persone dell’azienda.”

Il bilancio consuntivo 2016 di Assicoop Modena&Ferrara vede infatti ricavi per 20 milioni e 800mila euro, superiori al budget per 865mila euro, un margine aziendale di 3 milioni e 203mila euro, pari al 15,95% dei ricavi. Al netto della rivalsa e delle gestioni finanziaria ed extracaratteristica, e nonostante i prudenziali accantonamenti effettuati, il risultato ante imposte è stato di oltre 3 milioni e 51 mila euro, in miglioramento di 577mila euro rispetto al budget.

Il risultato netto d’esercizio è di 1 milione 901 mila euro, pari al 9,47% dei ricavi.

“Con questi risultati – sottolinea il Presidente Pacchioni – abbiamo raggiunto un nuovo importante traguardo, a conferma che Modena e Ferrara insieme possono fare cose importanti. Ed ora possiamo affrontare con fiducia questo 2017, pur contrassegnato da crescenti difficoltà del mercato locale e da alta competizione.”

Questi i numeri di Assicoop Modena&Ferrara: 250 persone, 65 Sportelli, 10 filiali di UNIPOL Banca di cui 9 integrate, circa 213 mila contratti in portafoglio e oltre 103mila clienti.

Oggi nel mercato assicurativo italiano Assicoop Modena&Ferrara detiene mediamente nelle due province una quota di mercato superiore al 12% nei Rami Danni e di circa il 7% nei Rami Vita.

“Abbiamo energia per crescere e velocità di risposta – aggiunge Franco Baraldi, Amministratore Delegato Assicoop Modena&Ferrara – siamo fiduciosi nelle nostre possibilità e consapevoli di far parte di quel grande e consolidato sistema che si chiama Gruppo Unipol.”

Il Meeting sarà aperto dai saluti del Generale di Divisione Salvatore Camporeale, Comandante dell’Accademia Militare di Modena; dopo gli interventi di apertura e la presentazione dei risultati 2016 e degli obiettivi 2017, si terrà la presentazione della Ricerca da parte di Cosimo Finzi “Mercati e persone: tensioni e nuove esigenze, desiderio di fiducia e di semplificazione. Dove ve come compreremo i prodotti assicurativi?” , cui seguiranno una tavola rotonda e alcuni contributi da parte di rappresentanti di UNIPOLSAI e di Assicoop. Concluderà Pier Luigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol.

