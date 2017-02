Assemblea Legacoop Estense, dopo un anno

È fissata per venerdì 24 febbraio al Teatro Nuovo di Ferrara l’Assemblea di Legacoop Estense, a un anno dalla sua fondazione. Alle 14:30 le cooperative associate di Modena e Ferrara si riuniranno, insieme alle Istituzioni e agli invitati, per confrontarsi sul contesto socio-economico del territorio e fare il punto sulle strategie e le progettualità dell’associazione, costituita il 4 marzo 2016 a Modena, al Forum Monzani.

“Manteniamo la rotta è il titolo che abbiamo scelto per lanciare un messaggio preciso – affermano il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini e la Vicepresidente Francesca Federzoni – A un anno dalla fusione, avvenuta il 4 marzo a Modena, continuiamo a perseguire gli obiettivi che abbiamo condiviso e annunciato, continuiamo a lavorare per affrontare insieme alle cooperative le sfide che il mercato ci pone, rimaniamo convinti che le aggregazioni siano la chiave per tenere la rotta del cambiamento».

Dopo l’apertura dei lavori da parte della vicepresidente di Legacoop Estense Francesca Federzoni e la relazione di Andrea Benini, si alterneranno gli interventi degli ospiti: Patrizio Bianchi Assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro Regione Emilia-Romagna, Gian Carlo Muzzarelli Sindaco di Modena, Tiziano Tagliani Sindaco di Ferrara , Martina Bagnoli Direttrice Gallerie Estensi, Nicola Folletti Presidente Alleanza delle cooperative italiane Ferrara.

Sarà poi il momento del dibattito, che darà spazio alle cooperative associate. Concluderà l’assemblea il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti.

