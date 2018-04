Assemblea Bper, patto delle fondazioni

Bper, si rafforza la compagine sociale legata alla governance in vista dell’assemblea di sabato 14 aprile in cui verranno rinnovati tutti e 15 i membri del cda. E’ stato infatti sottoscritto il patto delle fondazioni, da parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dalla Fondazione di Vignola. Si tratta di un patto parasociale che riunisce il 4,68% del capitale sociale dell’istituto modenese.

