In arrivo i ristoranti Italpizza

Nuova sfida per Italpizza, la società modenese che produce pizze surgelate di alta qualità per la grande distribuzione, si appresta a entrare nella ristorazione diretta attraverso un nuovo format di pizzerie. Italpizza ha infatti siglato un accordo con WM CAPITAL, società quotata su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising, per la creazione e lo sviluppo di un nuovo concept.

L’idea di partenza è dare al cliente un’elevata possibilità di scelta e combinazioni, qualità eccellente e menù personalizzabili con scelta arricchita da opzioni bio e vegetarian. L’ambiente, dal design semplice e moderno, è arricchito da grafiche che richiamano il prodotto. Il servizio è interattivo e divertente: una app gestionale consentirà di ottimizzare il lavoro sul punto vendita e offre la possibilità di personalizzare e ordinare autonomamente la pizza.