Arriva Skipass, il salone degli sport invernali

Si apre venerdì 27 ottobre la 24° edizione di Skipass, il più importante salone in Italia dedicato alla montagna e agli sport invernali, organizzato da ModenaFiere. Per tutto il week end il quartiere fieristico di Modena si trasformerà in una grande stazione invernale – piste e neve comprese – la cui parola chiave sarà adrenalina. In programma sulle strutture di neve artificiale, esibizioni sportive e show. Il pubblico e gli operatori economici in arrivo da tutt’Europa, troveranno proposte vacanza e attrezzatura tecnica. Partner della manifestazione è la Federazione Italiana Sport Invernali. All’interno dell’area espositiva regionale di oltre 228 mq, APT Servizi Emilia Romagna e le stazioni presenteranno le novità della prossima stagione sciistica con l’apertura delle piste prevista per l’8 dicembre, congiuntamente alla regione Toscana. Taglio del nastro sabato con il ministro dello Sport Luca Lotti, Giovanni Malagò, presidente Coni, Flavio Roda, presidente Fisi, e l’azzurro di sci Christhof Innehofer.

Venerdì 27 si svolgeranno gli Stati Generali del Turismo invernale, promossi dalla Regione Emilia Romagna. Al termine dei lavori a cui partecipano i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria del settore, l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini presenterà la “Carta per lo Sviluppo della Montagna Bianca italiana”, alla presenza di Isabella De Monte, membro della Commissione Turismo e Trasporti al Parlamento Europeo.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet