Arredamento: fondi investono su startup di mobili 4.0

LVenture Group e Barcamper Ventures, fondo di investimento gestito da Primomiglio Srg,

hanno investito 450 mila euro in PlayWood, start up reggiana per l’arredamento Made in Italy per l’allestimento di spazi temporanei, come uffici di coworking, pop up store e atelier.

“Abbiamo subito creduto nelle potenzialità di PlayWood e i risultati che la startup sta ottenendo a livello internazionale confermano la scalabilità del loro innovativo modello di business. Siamo convinti che, anche grazie a questo nuovo investimento, la startup potrà generare ulteriore valore e continuare l’espansione in un mercato, come quello dell’arredo componibile, che ha superato gli 11 miliardi di dollari, con previsioni di crescita superiori ai 15 miliardi di dollari entro il 2022” ha spiegato Luigi Capello, Ceo di LVenture Group.

