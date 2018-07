Ardian, accordo per Corob

Ardian ha sottoscritto un accordo con la Sgr Wise per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, società che opera livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell’industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri. Lo si legge in una nota. Con sede a San Felice sul Panaro (Modena) Corob nasce nel 1984, introducendo sul mercato il primo sistema automatico di dosaggio del colore. Nel 2016 Wise rileva il 100% del capitale e, tramite due acquisizioni in Canada ed Europa meridionale, rafforza il business puntando sugli stabilimenti industriali e sul segmento dell’assistenza post-vendita. Corob ha più di 700 dipendenti, di cui il 10% destinati a ricerca e sviluppo, e oltre 100 milioni di euro di fatturato, 4 centri di produzione e ingegneria in Italia, India, Canada e Finlandia e 14 centri adibiti alla commercializzazione e ai servizi. Ardian affiancherà il management nella sua strategia di sviluppo, sia organica sia tramite acquisizioni, facendo leva sul proprio network internazionale.

