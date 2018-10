Arag acquista Ynnova

Ynnova srl, Pmi innovativa del padovano specializzata nell’Industrial Internet of Things, è stata acquisita dalla multinazionale emiliana Arag srl, il più importante produttore mondiale di accessori per macchine da irrorazione e diserbo. La piattaforma cloud based IOT+ sviluppata da Ynnova verrà messa a disposizione degli oltre 4.500 prodotti presenti nel catalogo di Arag per offrire ai costruttori di macchine agricole un servizio completo in ottica Agricoltura 4.0, dalla progettazione dell’elettronica all’offerta di servizi cloud-based ad alto valore aggiunto. “Con Ynnova, l’ecosistema di aziende facenti capo ad Arag è ora completo – commenta Giovanni Montorsi, presidente di Arag – .L’operazione consente inoltre di ampliare l’offerta Arag con il completamento della gamma di elettronica e accessori per semina e fienagione”. “Il nostro compito è quello di creare un ponte tra il mondo fisico ed il mondo digitale che consenta di portare nei campi soluzioni performanti” aggiunge Lorenzo Melato, fondatore di Ynnova.

