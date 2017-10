Apritimoda, Maserati sponsor e courtesy car ufficiale

Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua immagine ad APRITIMODA! in qualità di Automotive Sponsor dell’evento che avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La Casa del Tridente fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto ufficiale prestando servizio di courtesy car tra le varie maison che hanno aderito all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante l’evento, un display davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive vetture della gamma MY18, la più completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport. Ad APRITIMODA! hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo. La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al settore del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del “Made in Italy”, emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad APRITIMODA!. Si tratta di un restyling della berlina executive del Tridente, che esalta carattere e qualità estetica di cui Maserati è da sempre emblema. Proprio in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in più di 70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza l’eccellenza italiana nel mondo: APRITIMODA!

