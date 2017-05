Aprile record al Marconi, oltre 700mila passeggeri

Passeggeri ancora in forte crescita all’Aeroporto Marconi di Bologna. Nel mese di aprile sono stati 701.865, con un aumento del 12,9% sullo stesso mese del 2016. E’ la prima volta, nella storia del Marconi, che i passeggeri di aprile superano quota 700 mila. Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 542.578, quelli su voli nazionali 159.287.

I movimenti aerei sono stati 5.662, con un incremento del 7,7% su aprile 2016, mentre sono in lieve flessione (-1,2%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.115 tonnellate.

Le destinazioni con più passeggeri nel mese sono state: Barcellona, Catania, Francoforte, Parigi Charles De Gaulle e Madrid. Rispetto ad aprile 2016, si evidenzia una forte crescita di Lisbona (+84,4%), Mosca (+43,4%), Catania (+41,2%), Casablanca (+23,8%) e Monaco (+23,0%), anche grazie ad un aumento dell’offerta sulle destinazioni.

Nei primi quattro mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 2.339.366, per un incremento del 6,9%. I movimenti sono stati 19.979, con una crescita del 2,9%. Le merci totali sono ancora in crescita, con 13.409 tonnellate trasportate per via aerea (+8,6%).