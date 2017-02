Da aprile lo shuttle Bologna-Rimini

Riccione sempre più attrattiva sul mercato turistico nazionale ed estero anche grazie al nuovo collegamento internodale via shuttle con l’Aeroporto ‘Guglielmo Marconi’ di Bologna. Il servizio di trasporto andata e ritorno, sarà attivo a partire dal prossimo 10 aprile sino al 30 settembre, con fermata alla stazione ferroviaria della Perla Verde. Ad usufruirne saranno ovviamente cittadini e turisti che con soli 20 euro potranno muoversi verso e dall’aeroporto internazionale bolognese comodamente in bus, trasportando anche bagagli speciali prenotando in anticipo sul sito shuttleriminibologna.it. Una tariffa agevolata a favore del pubblico di Riccione che paga la medesima somma di coloro i quali salgano o scendano alle fermate di Cesena, Forlì e Rimini.

Per valorizzare al meglio questa opportunità, l’Assessorato al Turismo di Riccione in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Riccione e la società di trasporti VIP S.r.l. ha organizzato un incontro operativo sulle modalità di prenotazione acquisto e vendita del servizio, rivolto a tutti gli operatori riccionesi. Appuntamento fissato al Palazzo dei Congressi di Riccione il prossimo 21 febbraio alle ore 15.00 nella Sala Polissena posta al quarto piano.

Gli operatori riccionesi, infatti, potranno agevolare i loro clienti inserendo semplicemente sul proprio portale internet il bottone d’accesso al sito del servizio di trasporto per l’acquisto del biglietto della navetta oppure provvedere direttamente alla prenotazione della corsa e acquisto del tiket per il proprio cliente.