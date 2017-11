Apre venerdì 24 ‘Spaziocasa’ a Vicenza

Apre domani in Fiera a Vicenza Spaziocasa, manifestazione sul mondo della casa, dell’

arredamento e del design, organizzata da Italian Exhibition Group Spa (società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza), in programma nei due week end dal 24 al 26 novembre e dall’1 al 3 dicembre 2017. L’edizione 2017 del Salone presenta diverse novità, con lo sviluppo delle due tradizionali aree tematiche Stile e Comfort, l’introduzione di nuovi progetti dedicati al design, al settore immobiliare e gli incontri con i professionisti, lo svolgimento di eventi, convegni in tema di sostenibilità ambientale e workshop formativi.

Ci sarà uno spazio espositivo con le eccellenze del Made in Italy, maestri dell’artigianato, del design e delle tecnologie applicate alla vita quotidiana. Le aziende proporranno nuove

soluzioni per la casa, edili e di arredamento per soddisfare i desideri e le necessità dei visitatori e dare la possibilità di disegnare e vivere il proprio spazio abitativo. Due le aree tematiche principali: Stile, rivolta all’arredamento indoor e outdoor, all’interior design, all’illuminazione, all’arredo bagno e ai complementi d’arredo; Comfort, dedicata all’edilizia tradizionale e alla bioedilizia, all’impiantistica e all’energia, alle finiture, a riscaldamento e rinfrescamento e ai servizi per la casa. A queste due sezioni si aggiungono tre novità: Design Market, un mercato dedicato al “piccolo design” di qualità con la presenza di 20 designer indipendenti ogni week end che valorizzeranno la ricerca, l’autoproduzione e l’handmade. E ancora un’area dedicata al settore immobiliare, con la presenza di note agenzie del settore e, infine, degli spazi riservati

agli incontri con i professionisti, durante i quali saranno proposti contenuti divulgativi per chi deve comprare, vendere o affittare casa.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet