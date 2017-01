Appennino bolognese, boom turisti stranieri

Sono stati 13.295 i turisti stranieri che nel 2016 hanno alloggiato sull’Appennino bolognese, con un aumento del 72,3% rispetto all’anno precedente. I dati confermano un trend di crescita anche per gli italiani, che sono stati 6.866 (+12,4%), portando complessivamente la crescita di turisti negli esercizi ricettivi al 45,8%. I dati sono aggiornati al 21 dicembre, destinati quindi a crescere ulteriormente. I dati dimostrano però come ci siano ancora margini di miglioramento nell’offerta alberghiera e nella capacità di invitare i visitatori ad alloggiare sul territorio: i pernottamenti infatti sono stati 42.574, in leggero calo (-2,6%) rispetto al 2015. Anche in questo caso balza all’occhio il risultato degli stranieri, in aumento del 42,6%, e capaci da soli di bilanciare il calo dei pernottamenti da parte di turisti italiani (24.008, -21,7%).

