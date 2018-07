Api e uccelli, due romagnole a Climb@ thecamp

Speciali arnie per produrre il miele in città senza entrare in contatto con le api e un sistema di telecamere intelligenti che impedisce l’impatto tra aerei e uccelli (birdstrike) negli aeroporti. Sono i progetti che hanno consentito alla faentina BEEing (https://beeing.it/ e alla riminese The Edge Company (https://www.theedgecompany.net/) di partecipare, insieme ad altre 10 realtà provenienti da tutto il mondo, al programma di accelerazione d’impresa Climb@ thecamp, promosso in Italia da Aster, società della regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale che nel mese di maggio aveva scelto le startup italiane per le selezioni finali.

Il programma Climb@ thecamp, che si svolgerà da settembre a novembre a Aix-en-Provence, è stato lanciato dall’incubatore The Village Crédit Agricole Alpes Provence

“La partecipazione di The Edge Company e di BEEing a Climb@ thecamp – spiega Marina Silverii, direttore di Aster – conferma la qualità delle startup della nostra regione, che è una delle più innovative del Paese. Quello sottoscritto con The Village Crédit Agricole Alpes Provence è uno dei tanti accordi internazionali che Aster sta siglando con incubatori e acceleratori di impresa in diversi Paesi del mondo per creare una rete di contatti che faciliti il processo di crescita e internazionalizzazione delle nostre realtà innovative. Anche per questo Aster gestisce il presidio della Regione Emilia-Romagna a San Francisco, costituito nel 2015 per offrire un supporto alle startup interessate a conoscere le dinamiche di successo della Silicon Valley e avviare collaborazioni strategiche”.

Gli strumenti innovativi creati da BEEing semplificano il lavoro di apicoltori professionisti e apicoltori urbani. Tra i prodotti di BEEing, B-HIVE è un’arnia progettata appositamente per il contesto urbano che si basa su un sistema brevettato per permettere ad apicoltori non professionisti di ottenere il miele in città, estratto senza entrare in contatto con le api e quindi in totale sicurezza.

Lo strumento sviluppato da The Edge Company (BCMS – bird concentration monitoring system) si basa su tecnologie di visione artificiale e ‘machine learning’ per evitare lo scontro tra uccelli e aeroplani, che può compromettere seriamente la sicurezza del volo. Si tratta di una rete di telecamere intelligenti che monitora costantemente lo spazio circostante per acquisire e analizzare informazioni relative alla concentrazione dei volatili. Il sistema è addestrabile rispetto alle specie di volatili da riconoscere ed è adattabile rispetto alle caratteristiche geografiche del sito di installazione.

Climb@ thecamp è il programma di accelerazione promosso da Le Village Crédit Agricole Alpes Provence, in collaborazione con alcune multinazionali (Air France, Sanofi, Vinci, Accenture ecc.) e istituzioni locali francesi (Regione PACA, Département des Bouches du Rhone ecc.). L’organizzazione offrirà a 12 startup già costituite operanti nei settori alimentare e mobilità sostenibile, provenienti da ogni parte del mondo, un pacchetto di servizi di accelerazione della durata di tre mesi presso la propria sede in Aix-en-Provence. Le imprese sono state scelte da una giuria di esperti sulla base di 4 criteri: curriculum dei fondatori, aspetti tecnologici, adeguatezza del progetto ai principi di sostenibilità di thecamp e potenziale di mercato.

Tra i mentor internazionali che hanno già confermato la loro adesione e che sosterranno le start up nel percorso di accelerazione spiccano nomi esperti provenienti dai principali ecosistemi dell’innovazione tra cui: Vincent Lemoux, direttore Axians (VINCI Energies), Marseille; Emmanuel Gros, Sodexo, Marsiglia; Jonathan Reichental, CIO Palo Alto (Palo Alto); Isadora Bigourdan, AFD, Marsiglia; TM Ravi, CEO The Hive (Palo Alto); Alistair Croll, CEO Solve for the Interesting e scrittore, Montreal; Marcel Dridje, Sophia Business Angels, Sophia Antipolis; Tim Papandreou, esperto di mobilità sostenibile (San Francisco); Reza Malekzadeh, Partner Partech Ventures (San Francisco); Audra Shallal, VC BOSS Consulting (Londra); Carlos Diaz, Co-Founder di The Refiners (San Francisco).

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet