Annovi Reverberi acquisisce Ace Pump

Il gruppo modenese Annovi Reverberi, leader nella produzione di pompe a membrana per applicazioni agricole e idropulitrici, ha annunciato l’acquisizione di una quota del 95% in Ace Pump Corporation, società americana che produce soluzioni di pompaggio per applicazioni agricole e off-highway. Andy Randle, ad della societa’, manterrà una partecipazione del 5% in Ace Pumps. Lo riferisce la Gazzetta di Modena. Ace Pumps, sede a Memphis (Tennessee), produce pompe idrauliche motorizzate, azionate da motori a gas, prese di forza, cinghie e da motori elettrici. L’azienda è specializzata nella progettazione di soluzioni di pompe centrifughe che operano fuori dalla rete elettrica. Il gruppo Annovi Reverberi opera con quattro stabilimenti produttivi in Europa e uno in Cina, con prodotti venduti a più di seimila clienti attraverso una rete di circa 2.000 distributori in più di cento Paesi. Nel 2017 il gruppo ha generato ricavi consolidati di 183 milioni. “Crediamo che Annovi Reverberi sia la casa naturale di Ace Pumps – commentano gli ad Mario e Stefano Reverberi – data la forte complementarietà dei loro prodotti, la possibilità di sfruttare le sinergie negli Stati Uniti e all’estero”.

