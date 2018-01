Si rafforza ulteriormente la forte vocazione di Robopac ad essere Global Partner di tutti gli impiantisti a livello mondiale. Ora anche Sacmi sceglie Robopac come partner per migliorare la propria offerta tecnologica nel “fine linea”. Le due eccellenze industriali dell’Emilia-Romagna, attive nel settore delle macchine per il packaging, hanno infatti siglato un accordo di collaborazione finalizzato a creare più valore rafforzando le specificità tecnologiche che hanno caratterizzato la storia delle due realtà.

In particolare, l’accordo riguarda le soluzioni di Sacmi Packaging destinate a diversi settori, con le automazioni di fine linea e movimentazione del prodotto finito che passano sotto il controllo e la gestione di Robopac.

