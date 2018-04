Anche Eurovo a Cosmofarma

La linea gluten free di Gruppo Eurovo partecipa a Cosmofarma dal 20 al 22 Aprile presso BolognaFiere. Cosmofarma è la fiera dedicata al mondo della farmacia a livello europeo nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia e rappresenta l’opportunità di aggiornamento professionale, confronto e discussione, riservato agli operatori professionali del settore.

Gruppo Eurovo, azienda leader in Europa nella produzione e commercializzazione di uova e ovoprodotti, parteciperà alla fiera con Nonna Anita, la linea free from su cui il Gruppo continua ad investire consapevole che il numero di diagnosi di intolleranze e allergie alimentari, infatti, è in costante aumento, così come in crescita è il numero di persone che autonomamente sceglie di utilizzare prodotti idonei agli intolleranti alla ricerca di un maggior benessere e di un’alimentazione più salutare: in Italia 6,8 milioni di persone consumano cibi “free from” (Fonte: Nielsen diffusi da Aic). Consapevole di questo trend e forte del riscontro positivo dei consumatori sui prodotti in commercio, Nonna Anita, ha sviluppato ed integrato le proprie referenze senza glutine, senza olio di palma e senza grassi idrogenati, che hanno già al loro interno uova di galline allevate a terra. Oltre al gusto, Nonna Anita assicura la rapidità e la semplicità di esecuzione delle ricette.