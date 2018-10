Ambiente e lavoro, a BolognaFiere

600 ore di formazione, 229 corsi e 626 relatori. Sono alcuni dei numeri di Ambiente Lavoro 2018, la tre giorni dedicata a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ospitata nel padiglione 36 della Fiera di Bologna fino al 19 ottobre. La 18esima edizione del Salone organizzato da

BolognaFiere in collaborazione con Senaf, rappresenta l’appuntamento italiano più importante del settore dove espositori ed esperti si possono confrontare sul tema del lavoro sicuro, i rischi professionali, la prevenzione e la necessità di una nuova e più diffusa cultura che metta al centro la conoscenza come primo strumento per la riduzione delle vittime e degli incidenti sul lavoro.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet