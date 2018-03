Ama al Cemat di Hannover

Il Gruppo AMA si presenta anche quest’anno al Cemat di Hannover con il top della produzione per il settore della logistica e dei veicoli industriali.

In vetrina sedili, volanti, strumentazione analogica e digitale, colonne sterzo, componenti oleodinamici e cilindri, materiali compositi innovativi e tecnologici e coperture per interno ed esterno cabina.

Tra le soluzioni in esposizione KeyCan, la tastiera modulare e personalizzabile, ideale per macchine dov’è necessario ridurre il cablaggio dalla plancia comandi verso le utenze.

CeMAT, salone leader mondiale dell’intralogistica e del supply chain management, si svolgerà dal 23 al 27 aprile presso la fiera di Hannover, in Germania.

Quest’anno il focus sarà sull’industria 4.0 e il ruolo della logistica al suo interno.

La fiera vuole promuovere l’integrazione digitale in ambito produttivo e l’interconnessione tra supply chain, mostrando come quest’ultime siano destinate a creare forme completamente nuove di economia, di lavoro e a trasformare radicalmente il nostro modo di vivere, favorendo una maggiore produttività, postazioni operative aperte al futuro e nuovi modelli di business. Attesi 1000 espositori da 44 paesi.

La reggiana AMA S.p.A. è specializzata nella fornitura di componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde.

