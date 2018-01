Alternanza scuola-lavoro a Modena, corso per tutor

Al via presso la sede camerale un seminario formativo rivolto ai tutor aziendali coinvolti nell’alternanza scuola lavoro, progettato con l’obiettivo di supportare le figure professionali delle imprese nel processo di avvio e realizzazione dei percorsi di alternanza per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

Il corso completamente gratuito, tenuto da IFOA, si articola in 10 ore di cui 8 in aula e 2 di esercitazione pratica on-line. Si svolgerà nelle giornate di giovedì 8 febbraio dalle ore 15 alle ore 19 e mercoledì 21 febbraio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la sede camerale di via Ganaceto 134, a Modena.

Al seminario potranno iscriversi un numero massimo di 30 aziende della provincia modenese, che ospitano o intendono ospitare studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro. Le domande verranno ordinate considerando l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili, con priorità alle imprese già iscritte al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro.