Alternanza scuola-lavoro, contributi alle imprese

La Camera di Commercio di Modena ha pubblicato il bando “Contributi alle imprese che realizzano percorsi di alternanza scuola lavoro a.s. 2017-2018” al fine di offrire un incentivo per coprire, in parte, gli oneri sostenuti dalle imprese ospitanti nel percorso di affiancamento degli studenti durante lo stage in azienda.

Il contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante, sarà modulato come segue: 600 euro per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro; 800 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro; 200 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge n. 104/92.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 125.000 Euro.

Sono finanziabili gli stage in alternanza programmati a partire dal 1° settembre 2017 e fino al 15 giugno 2018.

Requisito indispensabile per poter partecipare al bando è l’iscrizione al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: scuolalavoro.registroimprese.it. L’iscrizione al RASL deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 8,00 di lunedì prossimo 16 ottobre 2017 sino alle ore 20,00 del 16 novembre 2017.

