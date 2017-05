Alma Mater incontra Scuderia Toro Rosso

Mercoledì 10 maggio, dalle 9.30 alle 18.00, nell’Aula Magna “Enrico Mattei” della Scuola di Ingegneria e Architettura, in Viale del Risorgimento 2 – Bologna, si svolgerà l’Engineering day powered by Scuderia Toro Rosso e Gi Group, una giornata aperta agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale di Ingegneria elettronica, meccanica, aerospaziale, gestionale, chimica e di processo, advanced design, aerospace engineering.

Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino la Scuderia Toro Rosso, le professionalità ricercate e le competenze richieste a chi sogna di lavorare in Formula 1. Gi Group, in qualità di Official HR Partner, presenterà, infatti, la partnership e le diverse opportunità di inserimento in Scuderia Toro Rosso.

Tra gli interventi previsti in giornata, anche i saluti del Rettore Francesco Ubertini, del Direttore Risorse Umane della Scuderia Toro Rosso, Dott. Otello Valenti, e del Direttore Marketing e Comunicazione di Gi Group, Alessandro Nodari.

Nel corso della mattinata, si svolgeranno alcuni workshop tematici, tenuti dai tecnici della squadra, in collaborazione con docenti dell’Università di Bologna, mentre nel pomeriggio gli studenti saranno coinvolti in simulazioni di pit-stop, suddivisi in squadre, per un vero cambio gomme: il team che realizzerà il miglior tempo potrà vincere una visita all’HQ di Scuderia Toro Rosso.

Dalle 14.30 alle 18.00, in un PIT STOP CV, lo Staff di Gi Group sarà, inoltre, disponibile per raccogliere candidature e fornire consulenza orientativa per conto di Scuderia Toro Rosso.