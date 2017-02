Alitalia: nuovi collegamenti stagionali in Italia ed estero

Alitalia offrirà nei mesi estivi nuovi collegamenti stagionali, aggiungendo 7 rotte internazionali e 7 rotte nazionali da diversi aeroporti italiani: Roma-Spalato, Roma-Dubrovnik, Milano Linate-Atene, Catania-San Pietroburgo e i collegamenti per Ibiza da Bologna, Verona e Venezia. Lo rende noto la Compagnia italiana. Potenziata anche la rete domestica con i nuovi voli stagionali

Roma-Trapani, Torino-Catania, Napoli-Cagliari e i collegamenti per Olbia da Trieste, Genova, Bologna e Napoli. Confermati i voli stagionali per Mosca da Palermo e Catania. Sempre per i mesi estivi saranno ripristinati i collegamenti estivi da Catania e da Palermo verso Mosca e fra Milano Linate e Comiso. In più, saranno potenziati i collegamenti internazionali verso la Spagna, la Russia, la Grecia e Cipro: nello specifico, da Roma Fiumicino verso Malaga, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Salonicco, Mikonos, Rodi, Heraklion, Larnaca e San Pietroburgo; da Milano Linate verso Minorca, Palma di Maiorca, Ibiza, Corfù, Heraklion, Mykonos, Santorini, Rodi e Salonicco. Alitalia aggiungerà inoltre più voli su diversi collegamenti nazionali, come, ad esempio, da Milano Linate a Bari, Napoli e Pescara; da Roma Fiumicino a Bologna, Firenze, Lampedusa e Pantelleria e fra Catania e Bologna.

