Alfasigma acquisisce l’americana Pamlab

Alfasigma, tra i primi cinque operatori del settore farmaceutico in Italia, annuncia l’acquisizione della società americana Pamlab, leader nella produzione e distribuzione di prodotti medical food, ossia integratori di alto profilo medico-scientifico la cui assunzione necessita della prescrizione medica, da Nestlé Health Science.

Pamlab è specializzata nell’area del medical food per la psichiatria e le malattie

metaboliche, in particolare per la depressione, la neuropatia diabetica e i disturbi da deficit

cognitivo; si tratta di un segmento particolarmente interessante e con un alto tasso di

crescita. Pamlab opera da anni nel mercato USA dei medical food.

Nei segmenti di mercato di competenza, quali la depressione ed i disturbi cognitivi, detiene

quote rilevanti con vari marchi ed in particolare Deplin®, Metanx® e CerefolinNAC®.

Ha sede a Covington (Louisiana) con un’unità produttiva a Shreveport ed impiega circa

300 persone di cui 180 Informatori Scientifici.

Già da diversi anni la rifaximina, un prodotto di Alfasigma, viene distribuito negli USA con il

marchio Xifaxan®, su licenza a Salix/Valeant. A giugno 2016, Alfasigma ha posto basi più

solide in quel che è il primo mercato al mondo con la costituzione di Sigma-Tau

Healthscience USA, Inc. che commercializza il probiotico VSL#3, a cui si aggiunge ora

Pamlab.

Con queste operazioni, Alfasigma prevede di raggiungere nel 2017 un fatturato

complessivo nel mercato USA di circa 200 milioni di dollari.

“Pamlab si è presentata come l’opportunità perfetta per intraprendere un ulteriore

importante passo nello sviluppo del business di Alfasigma negli Stati Uniti, un mercato che

consideriamo fondamentale nei nostri piani di internazionalizzazione. La struttura e la rete

commerciale di Pamlab, il suo portafoglio di prodotti unici e di notevole qualità e la

presenza in un settore interessante con grandi margini di crescita, ci rende

particolarmente soddisfatti di questa operazione che rappresenta un’importante

piattaforma di crescita”, ha dichiarato Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma

