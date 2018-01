Al via MarcabyBolognaFiere, seconda Fiera in Europa

Oltre 656 Espositori, 21 Insegne, 80 delegazioni da 19 Paesi. Questi i numeri, tutti in crescita rispetto all’edizione 2017, di MARCAbyBolognaFiere – il Salone Internazionale dedicato ai prodotti a Marca del Distributore organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con ADM (Associazione Distribuzione Moderna). MARCA, seconda Fiera del comparto in Europa per importanza, rappresenta un punto di riferimento per la business community dei prodotti MDD ed è la sola manifestazione del settore che vede la partecipazione delle più importanti Insegne della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) che sono presenti con un proprio spazio espositivo e partecipano al Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione . MARCA da sempre ha una vocazione internazionale che conferma e rafforza, anche quest’anno, con un numero crescente di operatori esteri e una significativa presenza di category manager provenienti dal mondo del Retail. Saranno 80 le delegazioni provenienti da 19 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Cina, Croazia, Danimarca, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Germania, Israele, Macedonia, Olanda, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, USA). Questo risultato è stato raggiunto anche grazie ad ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e all’importante programma di investimento finalizzato al coinvolgimento di VIP buyer provenienti dall’estero. La 14° edizione di MARCA vede una crescita dello spazio espositivo con una superficie di 35.500 mq, con due padiglioni in più rispetto allo scorso anno. Quattro le insegne new entry in questa edizione: PAM, REWE Group, Consorzio C3, Leader Price Italia che si aggiungeranno al Comitato Tecnico Scientifico, costituito dalle più importanti Insegne della DMO. È un settore, quello della Marca del Distributore, cresciuto arrivando a superare i 10 miliardi di euro di fatturato nel 2017, coinvolgendo attivamente una filiera molto rilevante, con oltre 50 settori e comparti economici. Assicura una penetrazione di mercato che cresce, dovuta a un’offerta di prodotti sempre più ampia e di alta qualità, in grado di soddisfare anche i bisogni più complessi: nel settore Food, ad esempio, si va dal biologico, agli alimenti per le intolleranze alimentari, fino a proporre le migliori eccellenze del territorio. Dell’importanza di questo segmento di mercato si parlerà nell’ambito del convegno di apertura la mattina del 17 gennaio, “Marca del Distributore. Il valore e il ruolo per il sistema-paese”, organizzato da ADM in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Un’occasione per discutere delle prospettive future dell’economia italiana, presentando i dati della ricerca sul tema realizzata dai promotori del convegno. Un quadro dettagliato e aggiornato sui dati del comparto MDD nell’anno 2017 sarà fornito dall’Osservatorio MARCA-BolognaFiere nel 14° Rapporto annuale sull’evoluzione della Marca Commerciale, presentato nella mattinata del 18 gennaio da BolognaFiere e ADM in collaborazione con IRI. Per l’occasione saranno illustrati i risultati dell’indagine sulle tendenze del mercato della MDD e sui comportamenti dei consumatori nel corso dell’intero ultimo anno. A seguire i top manager di alcune delle maggiori Insegne italiane discuteranno e commenteranno i dati in una tavola rotonda. Marca è anche l’occasione per parlare di innovazione e creatività, caratteristiche peculiari del made in Italy, che non possono venire meno in questo settore. Nel pomeriggio del 17 gennaio si terrà la terza edizione del ADI Packaging Design Award, nato da un progetto di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e fortemente condiviso da MARCA, e che mira a valorizzare i prodotti più innovativi del comparto del packaging italiano. Una commissione di esperti analizzerà nel corso della giornata i prodotti esposti e selezionerà i cinque maggiormente in grado di coniugare il packaging con l’innovazione e l’eccellenza progettuale: due nel settore food, due nel settore non-food, e una Menzione d’Onore a discrezione della giuria.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet