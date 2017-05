Al via Autopromotec

Si è aperta Autopromotec, la Fiera del post vendita automobilistico. Tutto ciò che serve per la vita e la salute dell’auto in fiera fino a domenica a Bologna.

1.651 espositori, 100 mila visitatori attesi, di cui 20 mila dall’estero, sono i numeri extralarge di Autopromotec, ventisettesima edizione di un salone in crescita continua, e che nella motor valley emiliana, da dove si esporta verso il resto del mondo, ha la sua collocazione naturale.

Tanta tecnologia, presente e futuro dell’aftermarket automotive, va in scena l’officina del futuro. Nello stand Motorshow invece sfida in consolle con un premio speciale: l’epserienza in pista, a Monza, su una Ferrari

