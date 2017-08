Al gruppo Romani certificazione di qualità

Il Gruppo Romani ha ottenuto la Certificazione “Sistema Gestione e Qualità” ISO 9001:2015 che definisce i requisiti che l’azienda adotta per dimostrare la sua capacità di fornire prodotti e/o servizi in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e degli stakeholder. Si tratta, quindi, di un traguardo importante che si presenta come un’ulteriore garanzia del rispetto assoluto di procedure e modalità operative volte ad assicurare che i prodotti siano realizzati secondo gli standard più elevati.

Gli esiti di questa approfondita ispezione collocano il Gruppo Romani al di sopra della media di aziende ad essa comparabili, sicuramente per l’elevata professionalità e l’impegno profuso a ogni livello, e lo proiettano tra le eccellenze del settore. L’ispezione è stata condotta da DNV, l’ente certificatore internazionale accreditato, che ha effettuato accurati controlli di tutte le fasi dell’organizzazione interna aziendale, confermando l’elevato livello raggiunto dal Gruppo.

“Per noi è motivo di grande soddisfazione – commenta Giorgio Romani, Presidente Gruppo Romani -. Desideriamo ringraziare tutti i nostri collaboratori che si sono prodigati per il raggiungimento di questo primo importante obiettivo e che hanno avuto un ruolo attivo e determinante nel percorso di certificazione di tutte le fasi dell’organizzazione interna. Un risultato che segna l’inizio di un profondo percorso di rinnovamento aziendale e che ci spinge, ora più che mai, nella ricerca e nel mantenimento dell’eccellenza in tutti i processi aziendali”.

“Da sempre riteniamo che il nostro patrimonio più importante siano le persone, di cui è stata apprezzata e certificata la qualità del lavoro – conclude Paolo Romani, AD Gruppo Romani -. Forti di questo risultato, ci accingiamo a proseguire con rinnovato entusiasmo verso ulteriori e importanti traguardi”.

