Al Custom “Telli” premio miglior yacht “three deck”

Il modello Custom Line Navetta 33 “Telli”, del Gruppo Ferretti, si è aggiudicato il premio

internazionale “Miglior Yacht semi-dislocante Three Deck”. “E’ di gran lunga la barca più chic e, consentitemi, più piacevole su cui io abbia navigato – ha dichiarato l’ad di Ferretti, avvocato Alberto Galassi – e non a caso ha già avuto un buon successo commerciale con nove unità già vendute a soli dieci mesi dal lancio. Questo successo è il risultato delle eccellenze impiegate, dal team progettuale al Cantiere, che ha lavorato senza sosta per la sua realizzazione”. Cerimonia di consegna del Premio a Palazzo Vecchio a Firenze.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet